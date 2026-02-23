Звезды российской эстрады поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества

В Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие военнослужащие-участники СВО, ветераны войн и Вооруженных Сил Российской Федерации, а также воспитанники военных образовательных учреждений Минобороны России.

В рамках насыщенной концертной программы на сцене выступили известные российские исполнители и творческие коллективы.

Среди участников концерта - заслуженный артист РФ Марк Тишман, эстрадный исполнитель Ярослав Сумишевский, певица, композитор и поэтесса Елена Максимова, певец и композитор Виктор Рыбин, певица Наталья Сенчукова, композитор и автор хитов Александр Добронравов, солисты хора Сретенского монастыря и большого детского хора «Орфей», а также Елизавета Исаева, Валерия Ковач и хореографические коллективы «Веселуха», «Касталия» и «Конфетти».

«Всем военнослужащим я желаю здоровья, крепости духа и удачи в бою, везения… Пусть скорее вернутся с миром и победой», - сказал Тишман.

Со сцены прозвучали трогательные, проникновенные песни о героизме и мужестве защитников Отечества разных поколений, о подвигах участников спецоперации и их надежном тыле, созданном их родными и близкими, а также о величии и красоте святой русской земли, которую оберегают воины. Практически каждый артист по завершении выступления обращался к зрителям с теплыми словами поздравлений и добрых пожеланий.

«В названии нашего учреждения - Центрального Дома Российской Армии - ключевое слово - "Дом". Сегодняшний концерт - это в очередной раз подтвердил», - отметил начальник ЦДРА заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко.

Он также поблагодарил собравшихся артистов за праздничную атмосферу и назвал ее семейной, а также добавил, что участие в мероприятии принимали не только ветераны, но и молодежь.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.