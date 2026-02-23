МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Звезды российской эстрады поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества

Большой концерт состоялся в Центральном Доме Российской Армии.
Константин Денисов 23-02-2026 20:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие военнослужащие-участники СВО, ветераны войн и Вооруженных Сил Российской Федерации, а также воспитанники военных образовательных учреждений Минобороны России.

В рамках насыщенной концертной программы на сцене выступили известные российские исполнители и творческие коллективы.

Среди участников концерта - заслуженный артист РФ Марк Тишман, эстрадный исполнитель Ярослав Сумишевский, певица, композитор и поэтесса Елена Максимова, певец и композитор Виктор Рыбин, певица Наталья Сенчукова, композитор и автор хитов Александр Добронравов, солисты хора Сретенского монастыря и большого детского хора «Орфей», а также Елизавета Исаева, Валерия Ковач и хореографические коллективы «Веселуха», «Касталия» и «Конфетти».

«Всем военнослужащим я желаю здоровья, крепости духа и удачи в бою, везения… Пусть скорее вернутся с миром и победой», - сказал Тишман.

Со сцены прозвучали трогательные, проникновенные песни о героизме и мужестве защитников Отечества разных поколений, о подвигах участников спецоперации и их надежном тыле, созданном их родными и близкими, а также о величии и красоте святой русской земли, которую оберегают воины. Практически каждый артист по завершении выступления обращался к зрителям с теплыми словами поздравлений и добрых пожеланий.

«В названии нашего учреждения - Центрального Дома Российской Армии - ключевое слово - "Дом". Сегодняшний концерт - это в очередной раз подтвердил», - отметил начальник ЦДРА заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко.

Он также поблагодарил собравшихся артистов за праздничную атмосферу и назвал ее семейной, а также добавил, что участие в мероприятии принимали не только ветераны, но и молодежь.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

prevnext
1 / 10
© Минобороны России
#армия #Минобороны РФ #праздник #День защитника Отечества #концерт #Центральный дом Российской Армии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 