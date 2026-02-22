Путин: герои СВО твердо стоят за Россию

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что герои специальной военной операции твердо стоят за Россию. Об этом российский президент высказался в ходе вручения государственных наград российским военнослужащим.

Торжественное мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества. В ходе церемонии бойцы были удостоены званий Героя России и орденов Мужества.

«Сегодня чествуем всех, кто с риском для жизни и с любовью к России исполняет воинский долг в зоне СВО», - объявил российский лидер.

Президент также назвал настоящими патриотами России героев-военнослужащих в зоне СВО.