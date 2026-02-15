В течение ночи над Россией сбили 86 украинских БПЛА

В течение ночи российские средства ПВО сбили 86 беспилотников киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что наиболее массированной была террористическая атака боевиков на Белгородскую область. Там уничтожили 29 украинских дронов. Помимо этого, еще 14 летательных аппаратов поразили над Саратовской областью.

«11 БПЛА - над территорией Воронежской области, 11 БПЛА - над территорией Смоленской области», - говорится в сводке оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что 9 дронов были перехвачены над Брянской областью, семь БПЛА - над Курской областью, три - над Калужской областью. По одному беспилотнику перехватили над Республикой Крым и над Московским регионом.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки террористических атак на гражданские объекты, расположенные в регионах России. Так, накануне ночью дежурные средства ПВО уничтожили 77 вражеских БПЛА. Из них 24 были сбиты в небе над Краснодарским краем.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.