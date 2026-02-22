ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, массированный удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры, находящимся на территории России. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования.Также были задействованы боевые БПЛА войск беспилотных систем. Целями стали объекты ВПК и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что все цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты успешно поражены.

Помимо этого, в ведомстве сообщили, что армия России поразила логистический центр и место хранения дронов ВСУ. Были уничтожены пункты временной дислокации противника и иностранных наемников в 144 районах. При этом были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.