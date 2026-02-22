Бывший штурмовик рассказал о своей работе замполита в зоне СВО

Быть мастером на все руки и даже заменить бойцам родного человека. Тимофей Ахтырский служит офицером военно-политического отдела 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». В замполиты пришел из штурмового подразделения.

«Все начиналось в 2023 году. Я подал заявку, пришел в военкомат и подписал контракт. В ноябре 23 года ушел на СВО. Ушел сам, осознано и попал в штурмовое подразделение. Мы обучали вновь прибывших бойцов, передавали свой опыт. У меня было пять боевых заданий», - вспомнил Тимофей.

На последнем из них боец получил тяжелое ранение. Украинские беспилотники ударили внезапно. Как итог - серьезные проблемы со слухом и тяжелые ранения. Товарищи несли будущего замполита на руках восемь километров к точке эвакуации.

«В октябре 2024 года я поехал в Подмосковье, прошел двухмесячные курсы, получил звание лейтенанта и вернулся в свой полк. Был назначен замполитом и нахожусь в этой должности больше года», - отметил Тимофей.

За это время чем только не пришлось заниматься, признался боец. Замполит - это, в первую очередь, тот, кто может выслушать, дать совет, решить проблему, считает Тимофей.

«Быть замполитом для меня лично - это на время боевых действий заменять семью: отцов, матерей, братьев и сестер. Мы тут все далеко от дома и замполит может выслушать. Многие люди приходят с маленькими и большими проблемами, чтобы поделиться. Моя задача выслушать этих людей и постараться решить их вопросы», - сказал замполит Ахтырский.

Кроме работы с военнослужащими дивизии, военно-политический отдел проводит мероприятия, концерты и богослужения.

«Награждение бойцов, а также культурно-массовый досуг, организовываем концерты. У нас есть батюшка и те люди, которые хотят исповедаться, причаститься - для них мы проводим службы в полевом храме. Замполит делает все. Большинство бойцов приходят не всегда подготовленными. Приходят простые русские мужики. Многие никогда не воевали. Мы работаем с ними на полигоне», - поделился замполит.

Основной задачей для себя и других ветеранов после окончания СВО Тимофей видит воспитании подрастающего поколения, прививание ему чувства гордости за свою страну и любви к ней.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.