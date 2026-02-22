МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шойгу передал в дар Главному Храму ВС РФ уникальный складень-киот

По словам Сергея Шойгу, на создание уникальной святыни мастерам во главе с заслуженным художником России Михаилом Леонтьевым потребовалась длительная и кропотливая работа.
22-02-2026 17:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу ко Дню защитника Отечества передал в дар Главному Храму ВС РФ уникальный складень-киот с иконой Преподобного Сергия Радонежского. Киот передан ключнику Патриаршего собора во имя Воскресения Христова протоиерею Александру (Солдатенкову) 22 февраля, в Прощеное воскресенье.

Деревянный киот с аналоем (походный иконостас), высотой в два c половиной метра, создан по заказу Фонда имени Кужугета Шойгу и лично секретаря Совбеза России - автора идеи создания и Главного Храма Вооруженных сил РФ.

По словам Шойгу, на создание уникальной святыни мастерам во главе с заслуженным художником РФ Михаилом Леонтьевым (автор росписей храмов Сретенского монастыря, нижнего храма св. Владимира и Главной иконы «Спас Нерукотворный» в Главном Храме ВС РФ) потребовалась длительная и кропотливая работа.

«Это наше приношение в Храм. Это наша фамильная, фактически, икона. Мы ее делали год», - отметил Шойгу.

В центре композиции - образ Преподобного Сергия Радонежского, игумена земли Русской, благословившего Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Икона написана на доске из липы в технике темперы. Оклад выполнен из серебра с золочением. На полях складня - инкрустации из полудрагоценных камней.

Богословский венец увенчан образами Святой Троицы и Деисуса, что подчеркивает неразрывную связь земной истории с Небесным заступничеством. Деисус - изображение Христа, справа и слева от него - Богоматерь и Иоанн Креститель, представленные в традиционном жесте молитвенного заступничества. Вокруг Сергия Радонежского - лики святых. Иконы-клейма в виде барельефов выполнены из серебра. После отливки каждый лик и взгляд святых прочеканивались вручную.

В створках складня отмечены шесть памятных для нашей страны битв и событий разных времен, связанных с воинской честью, доблестью и героизмом: Ледовое побоище (1242 год), Полтавская битва (1709 год), Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война, присоединение Крыма, СВО.

На внешней стороне створок отображены знаковые локации и строения современного Министерства обороны РФ: сам Главный Храм Вооруженных Сил России, военная база «Арктический трилистник», расположенная на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа, здание Национального центра управления обороной Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве, Музей военно-морской славы в парке «Остров Фортов» в Кронштадте.

Постоянным местом размещения киота станет придел святого благоверного князя Александра Невского Главного Храма Вооруженных Сил РФ.

Материал подготовили Гоар Хачатурян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Сергей Шойгу #Главный храм Вооруженных сил РФ #икона #дар #прощеное воскресенье
Главное
Новости
Видео Поиск и меню 