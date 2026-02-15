Танкисты группировки войск «Восток» сорвали попытку ротации подразделений боевиков киевского режима, уничтожив колонну вражеской бронетехники в Запорожской области. Выдвижение техники ВСУ засекли наши воздушные разведчики из войск беспилотных систем. Враг направлялся в сторону передовых позиций одного из подразделений группировки войск «Восток». В составе колонны следовали бронемашины с живой силой.

Получив целеуказание от оператора БПЛА, экипажи танков Т-80БВМ и Т-72Б3М выдвинулись на закрытые огневые позиции для уничтожения противника. Благодаря грамотной корректировке огня в режиме реального времени, первыми же выстрелами была поражена головная машина колонны, что заблокировало дальнейшее движение вражеской техники.

«Уничтожаем опорные пункты противника, блиндажи, пару машин сожгли. Те же, "Грады" и БМП поражаем. В основном из закрытых огневых позиций, навесами работаем. Работаем как артиллерия, грубо говоря. Помогаем продвижению нашей пехоты. Танки в бои прямым накатом не идут, в основном издали, чтобы не потерять технику», - объяснил механик-водитель с позывным Внук.

Последующими выстрелами танковых орудий колонна противника была полностью дезорганизована и уничтожена. Средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение всех целей.

Ранее экипаж танка Т-90М «Прорыв» «Южной» группировки войск разрушил блиндаж с украинскими боевиками на Константиновском направлении. В ходе воздушной разведки расчеты дронов нашли замаскированный блиндаж, где находились боевики. Координаты цели передали экипажу танка Т-90М. После наведения экипаж нанес удар 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с расстояния более восьми километров. В результате блиндаж был уничтожен, а противник потерял не менее четырех человек.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.