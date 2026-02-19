Фрадков вручил награды участникам СВО и медикам в госпитале Вишневского

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Он сделал это в филиале Nº2 Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. Об этом сообщило МО РФ.

«Вы и есть те самые настоящие защитники нашего Отечества, которые с оружием в руках выполняют свой воинский долг, проявляя при этом мужество, отвагу и героизм! Вы - пример для многих наших соотечественников, особенно для молодого поколения», - подчеркнул Фрадков.

Также Фрадков вручил награды медицинскому персоналу госпиталя. Он отметил, что военные медики трудятся во имя сбережения жизней и здоровья военнослужащих днем и ночью. После церемонии награждения военнослужащие и медицинский персонал стали зрителями выступления народной артистки России Дианы Гурцкой и вокально-инструментального ансамбля «Новые Самоцветы».

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров вручил награды отличившимся бойцам в госпитале имени Бурденко. Он отметил мужество и отвагу награжденных военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.