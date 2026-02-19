МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фрадков вручил награды участникам СВО и медикам в госпитале Вишневского

Павел Фрадков назвал участвующих в спецоперации военнослужащих примером для многих соотечественников, особенно для молодого поколения.
19-02-2026 17:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Он сделал это в филиале Nº2 Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. Об этом сообщило МО РФ. 

«Вы и есть те самые настоящие защитники нашего Отечества, которые с оружием в руках выполняют свой воинский долг, проявляя при этом мужество, отвагу и героизм! Вы - пример для многих наших соотечественников, особенно для молодого поколения», - подчеркнул Фрадков.

Также Фрадков вручил награды медицинскому персоналу госпиталя. Он отметил, что военные медики трудятся во имя сбережения жизней и здоровья военнослужащих днем и ночью. После церемонии награждения военнослужащие и медицинский персонал стали зрителями выступления народной артистки России Дианы Гурцкой и вокально-инструментального ансамбля «Новые Самоцветы».

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров вручил награды отличившимся бойцам в госпитале имени Бурденко. Он отметил мужество и отвагу награжденных военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #награды #Военные медики #Павел Фрадков #госпиталь Вишневского #участники СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 