В Москве поздравили со 105-летием ветерана ВОВ Юрия Горбачева

В канун Дня защитника Отечества ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Юрию Горбачеву исполнилось 105 лет. Сегодня в Москве состоялось чествование, приуроченное к его юбилею.

В мероприятии приняли участие близкие родственники ветерана, представители Военной академии Генштаба ВС РФ и творческий коллектив Ансамбля имени А.В. Александрова.

«От имени командования Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранской организации, мы хотим вас поздравить с этой замечательной датой - 105 лет. Еще раз пожелать крепкого здоровья, больших успехов, удачи, радости в жизни. И большое вам спасибо за победу, низко вам кланяемся, будьте здоровы, живите долго», - сказал капитан 1 ранга Леонид Пивень.

В ходе встречи представители академии выразили глубокую признательность Горбачеву за его неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне, самоотверженность и мужество, проявленные в годы боевых действий. Участники подчеркнули, что подвиг ветерана служит примером патриотизма и верности воинскому долгу для нынешних поколений защитников Отечества.

В рамках мероприятия Горбачеву передали подарки и памятный адрес от руководства Военной академии. Собравшиеся пожелали юбиляру крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Более 10 лет Юрий Емельянович преподавал и занимался научной деятельностью в Военной академии имени М.В. Фрунзе и в Военной академии. После выхода в отставку в декабре 1985 года он более 30 лет занимался научно-исследовательской деятельностью в Центральном институте военно-технической информации Минобороны России.

На всех постах, доверенных командованием, он демонстрировал высокий профессионализм и максимальную самоотдачу. Благодаря незаурядным интеллектуальным способностям Юрия Емельяновича, его вдумчивости, умению системно мыслить удавалось не раз решать сложнейшие аналитические задачи.

Материал подготовили Гоар Хачатурян и Николай Баранов.