Бойцы показали, как отмечают окончание Масленичной недели в зоне СВО

Для военнослужащих приготовили традиционные масленичные блюда – блины и пироги.
22-02-2026 11:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» отпраздновали Масленицу в зоне проведения СВО. Об этом сообщает Минобороны России.

На опубликованных кадрах видно, что для военнослужащих накрыли праздничный стол. Не обошлось и без традиционных масленичных угощений – блинчиков и пирогов. Также были подготовлены различные начинки на любой вкус: творог, мясо, повидло, сгущенка и сметана.

«Это разнообразие вкусовых сочетаний не только удовлетворяло гастрономические предпочтения военнослужащих, но и символизировало богатство и многообразие русской кулинарной традиции», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Празднование Масленицы в зоне проведения специальной военной операции – важный культурный и психологический аспект, позволяющий бойцам временно отвлечься от боевых задач и восстановить моральный дух. Традиция отмечать этот праздник способствует укреплению боевого братства и поддержанию связи с родными и близкими.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #масленица #СВО #бойцы вс рф
