Генштаб ВС РФ: количество мобилизуемых в ряды ВСУ снизилось вдвое

Украинская армия из-за проблем с мобилизацией имеет ограниченные возможности по сопротивлению группировкам российских войск.
20-02-2026 03:08
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency Global Look Press

Количество украинских мобилизованных, которых киевский режим ежемесячно отправляет в ряды ВСУ, сократилось почти в два раза. Такие цифры привел начальник Главного оперативного управления Генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«На сегодняшний день киевский режим значительно утратил возможность восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан. Количество  мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза», - заявил Рудской в интервью «Красной звезде».

Подобные темпы мобилизации приводят к тому, что украинская армия имеет ограниченные возможности по сопротивлению группировкам российских войск, добавил генерал-полковник. Сказывается это и на потерях Киева на поле боя, которые с февраля 2022 года перевалили за отметку в полтора миллиона человек. Только за прошлый год ВСУ потеряли свыше 520 тысяч солдат, констатировал Рудской.

В конце прошлого года на брифинге для военных атташе иностранных государств начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что количество ежемесячно мобилизуемых снизилось с 28 до 14 тысяч человек. Около девяти миллионов гражданских покинули страну из-за значительного ухудшения социально-экономической ситуации, роста потерь на фронте и разочарования населения действиями властей.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Украина #ВСУ #красная звезда #Рудской #мобилизация
