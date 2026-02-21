МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Армия России освободила Карповку в ДНР

Враг потерял до 170 своих боевиков в зоне ответственности группировки войск «Запад».
21-02-2026 12:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские бойцы поразили живую силу и технику трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад нацгвардии. По данным российского оборонного ведомства, враг был разбит у населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново в Харьковской области и Красный Лиман в ДНР.

В сводке также приводятся данные о потерях ВСУ. По полученной информации, враг потерял до 170 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Противник понес потери и в технике. Так, были уничтожены две боевые бронированные машины «Казак», три артиллерийских орудия, включая две 155 мм гаубицы М777 американского производства и 21 автомобиль. Уничтожены и три склада боеприпасов. 

Ранее российские войска освободили Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области. Освобождали эти населенные пункты группировки войск «Север» и «Восток».

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ДНР #освобождение #карповка
