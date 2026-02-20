В течение ночи над регионами России сбили 149 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сводке оборонного ведомства отмечается, что наибольшее число дронов перехватили над Брянской областью. Там были уничтожены 57 беспилотников.

«28 БПЛА - над акваторией Черного моря, 24 БПЛА - над акваторией Азовского моря», - заявили в Минобороны.

Помимо этого, 20 беспилотников перехватили над Республикой Крым и 17 - над Краснодарским краем. Два дрона были уничтожены в небе над Ростовской областью. Один летательный аппарат ликвидировали в Белгородской области.

Как сообщали в Минобороны России ранее, в ночь на четверг над российскими регионами уничтожили 113 украинских беспилотников. Большая часть из них - 50 БПЛА - была сбита над Брянской областью.

