ВС РФ поразили объекты инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ

Российская армия поразила объекты транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве также добавили, что поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах. Уточняется, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили семь вражеских управляемых авиабомб, 21 реактивный снаряд HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 541 беспилотных летательных аппарата.

Ранее Министерство обороны показало кадры ударов экипажей Ми-28НМ по замаскированному пункту управления БПЛА боевиков. Российские вертолеты поразили цели авиационными ракетами.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.