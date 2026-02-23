МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ

Российская армия нанесла поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ
23-02-2026 12:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия поразила объекты транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве также добавили, что поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах. Уточняется, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили семь вражеских управляемых авиабомб, 21 реактивный снаряд HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 541 беспилотных летательных аппарата.

Ранее Министерство обороны показало кадры ударов экипажей Ми-28НМ по замаскированному пункту управления БПЛА боевиков. Российские вертолеты поразили цели авиационными ракетами.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #СВО
