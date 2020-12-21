Шойгу: США наращивают военный потенциал у границ России
Министр обороны Сергей Шойгу сказал это на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.
© Фото: Министерство Обороны России
Министр обороны Сергей Шойгу сказал это на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.
«Соединенные Штаты Америки начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии. На 15 процентов возросла интенсивность демонстративных действий американских самолетов и кораблей вблизи российских границ. Наращивается присутствие американских кораблей в арктическом регионе», - отметил Шойгу.