Шойгу: США наращивают военный потенциал у границ России

«Соединенные Штаты Америки начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии. На 15 процентов возросла интенсивность демонстративных действий американских самолетов и кораблей вблизи российских границ. Наращивается присутствие американских кораблей в арктическом регионе», - отметил Шойгу.

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