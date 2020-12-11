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Минобороны: отказов от вакцинации «Спутником V» среди военнослужащих нет

Алена Миронова
08:54 11.12.2020
На сегодняшний день более 10 тысяч военнослужащих уже прошли вакцинацию.
Минобороны: отказов от вакцинации «Спутником V» среди военнослужащих нет
© Фото: Evgeny Sinitsyn, Xinhua, Globallookpress

Среди военнослужащих нет отказов от вакцинации «Спутником V». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На сегодняшний день более 10 тысяч военнослужащих уже прошли вакцинацию от коронавируса.

До конца 2020 года вакцинацию пройдут еще около 100 тысяч военнослужащих.

Конашенков подчеркнул, что в разработке и испытаниях вакцины принимали непосредственное участие вирусологи Минобороны России.

По его словам, сформированный иммунитет после вакцинации «Спутником V» служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины.

Вакцина от коронавируса, которую Россия зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название «Спутник V». Первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.

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