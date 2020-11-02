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«Торнадо» и «Акация» в действии: кадры масштабных учений «Селенга-2020»

Мария Герман
08:19 02.11.2020
Российские и монгольские военнослужащие работали против единого условного противника, но каждый на своем полигоне. Чтобы союзники могли видеть друг друга, были установлены десятки веб-камер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Хабаровске прошел один из этапов масштабных совместных российско-монгольских учениях «Селенга-2020». В розыгрыше тактических действий были задействованы системы залпового огня и самоходные артустановки «Торнадо» и «Акация».

По сценарию учений, «Торнадо» и «Акации» работали по пунктам управления условного противника, складам с боеприпасами и комплексам ПВО. После массированного арт-обстрела в наступление перешли мотострелковые и танковые подразделения. Они работали с закрытых позиций и на максимальную дальность. Действия военнослужащих поддерживали вертолеты Ми-24 и самолеты Су-25.

Российские и монгольские военнослужащие работали против единого условного противника, но каждый на своем полигоне. Чтобы союзники могли видеть друг друга и координировать действия, на полигонах были установлены десятки веб-камер, которые обеспечивали прямую трансляцию маневров.

На учениях, в рамках боевых розыгрышей, впервые применили подразделения на мотоциклах высокой проходимости, которые отвлекали условного противника и выманивали на невыгодные позиции, чтобы артиллерии и мотосрелкам было удобно его уничтожить. От российской стороны было привлечено 650 военнослужащих, от монгольской – 450. В общей сложности было задействовано около 200 единиц боевой техники.

На учении в Приморском крае экипажи истребителей Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ выполнили практические пуски ракет «воздух-воздух». Молодые летчики, выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, получившие распределение в авиационные части армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, выполнили ракетные пуски по воздушным целям.

Для поражения целей на дистанциях от 20 до 40 километров использовались ракеты класса «воздух-воздух». Всего в ходе учений выполнено более 20 ракетных пусков. Огонь по мишеням велся также из авиационных пушек. ​К выполнению боевых упражнений привлекалось 15 экипажей самолетов армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.​

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