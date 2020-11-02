Строители МО завершили монтаж металлокаркаса зданий новых медцентров в Астраханской области

Минобороны России осуществляет строительство двух медицинских центров на 100 койко-мест в городах Астрахань и Нариманов Астраханской области. В этих центрах будут оказывать помощь инфицированным коронавирусной инфекцией.

К настоящему времени завершаются общестроительные работы, выполнен монтаж металлоконструкций, идет установка сэндвич-панелей. Ведутся отделочные работы и прокладка инженерных коммуникаций, электро- и водоснабжения.

Работа организована в круглосуточном режиме в три смены, на площадке задействовано около 600 человек и 30 единиц спецтехники.

За основу взят типовой проект построенных ранее медцентров. Он будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Всего, за полгода, по поручению президента России Минобороны построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны.