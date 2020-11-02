Военные полицейские РФ провели совместные с инженерами учения в сирийском Хмеймиме

Ни одно передвижение российской армии в Сирии не обходится без военной полиции. Она отвечают за безопасность колонны и должна быть готова к любой неожиданности, поэтому регулярно проводит учения. Очередные маневры с участием военных полицейских и инженерных войск РФ прошли в сирийском Хмеймиме.

«Проходят занятия по боевой подготовке, где отрабатываются различные варианты нападения, выдвижения, сопровождения. И личный состав военной полиции должен знать кто, что делает, кого оцепляет, кого охраняет, в каком направлении должны двигаться или действовать», - объяснил военный комендант авиабазы ВКС РФ Хмеймим Василий Аткарский

Любимая тактика боевиков - нападение из засады. Чтобы обездвижить колонну, они закладывают на обочине дороги взрывное устройство и подрывают головную машину. В такой ситуации на помощь приходят инженерные войска.

В ходе учений, после сигнала, колонна остановилась и вперед вышли саперы, чтобы обследовать местность. В это время их прикрывали военные полицейские

«Инженерная разведка, в основном, ведется на особо опасных участках. Как показывает практика, это, в основном, перекрестки, ущелья, развилки и более узкие участки дорог», - рассказал командир взвода Вячеслав Королев.

Инженерные войска оснащены экипировкой, способной защитить и от взрыва и от стрелкового оружия. А мины и фугасы помогают обнаружить служебные собаки и специальные роботы.

Но бывают случаи, когда предугадать нападение невозможно и в такие моменты остается надеяться только на крепость брони. Например, во время одного из патрулирований в Идлибской зоне деэскалации рядом с российским БТР взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, управляемый смертником. Несмотря на серьезный урон для боевой машины, экипаж во время инцидента не пострадал. БТР был восстановлен, после чего он получил имя «Несокрушимый».

В Сирии до сих пор существуют «спящие» ячейки боевиков, и не вся территория страны находится под контролем официального Дамаска. Поэтому навыки борьбы с боевиками, которые используют партизанские методы, могут пригодиться в любой момент.