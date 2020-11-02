Истребители ВВО выполнили пуски ракет «воздух-воздух» в Приморье

Выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища заступили на службу в Восточный военный округ. Летчики на истребителях Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ уничтожили цели ракетами «воздух-воздух» и из авиационных пушек.

Учения прошли на базе аэродрома Центральная-Угловая под Владивостоком. В районе полигона Золотая долина самолет Су-30СМ сбросил светящиеся авиационные бомбы, которые имитировали воздушные цели условного противника.

Летчики поразили мишени на дистанциях от 20 до 40 километров. Всего в маневрах участвовали 15 экипажей самолетов Восточного военного округа.​