Военные РФ в Таджикистане отработали тактику защиты объекта от НВФ

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане отработали тактику действий по отражению нападения незаконного вооруженного формирования (НВФ) на объекты военной инфраструктуры.

По замыслу учений, условные террористы попытались попасть на склады для хранения боеприпасов с целью проведения ряда диверсионных атак. С получением сигнала военнослужащие успешно выполнили задачи по оперативному выводу техники, прибытию в условный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также проведению операции по блокированию и уничтожению «бандитов».

В ходе маневров особое внимание командиры подразделений уделили вопросам организации управления при помощи многофункциональных радиостанций комплекса «Азарт», когда в ходе учебного боя корректировали тактику действий и выполнение огневых задач подчиненным личным составом.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации.