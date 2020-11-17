Опубликованы кадры сопровождения миротворцев российскими вертолетами в Карабахе

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 сопроводили колонну российских миротворцев при переброске в Нагорный Карабах, сообщает Министерство обороны РФ.

В течение суток из Ульяновска самолеты Ил-76 и Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России выполнили 22 рейса. Они доставили в Армению 64 единицы автомобильной и специальной техники - бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы и другую технику материально-технического обеспечения.

Всего из России в регион перебросят 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

Ми-24 - самый массовый ударный вертолет в мире. Может нести более 15 видов вооружения на шести точках подвески. Применялся во многих вооруженных конфликтах. Создан в первую очередь для уничтожения бронетехники и живой силы противника, высадки десанта и его поддержки огнем. Кроме того, он может использоваться для перевозки грузов и эвакуации раненых.