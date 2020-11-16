Минобороны РФ: водоснабжение и подача электричества в дома и соцобъекты в Степанакерте восстановлены

В Нагорном Карабахе российские миротворцы оказывают помощь в ремонте дорог и восстановлении мирной жизни. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения миротворческого контингента осуществляют инженерную разведку и разминирование дорог. Разминирование разбитой техники и удаление ее с дорог общего пользования», - говорится в сообщении.

В Степанакерте восстановлено дорожное движение, подача электричества и водоснабжения в жилые дома и соцобъекты.

Люди, которые были вынуждены оставить свои дома после начала боевых действий, возвращаются обратно. Безопасность мирных жителей обеспечивают патрули российского миротворческого контингента.

Ранее сообщалось, что 14 ноября миротворцы сопроводили через Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, девять автобусов с беженцами, это 250 человек, а на следующий день, 15 ноября, еще 19 автобусов - домой вернулись 475 человек.