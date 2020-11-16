Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Минобороны РФ: водоснабжение и подача электричества в дома и соцобъекты в Степанакерте восстановлены

Андрей Аркадьев
10:54 16.11.2020
Подразделения миротворческого контингента осуществляют инженерную разведку и разминирование дорог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Нагорном Карабахе российские миротворцы оказывают помощь в ремонте дорог и восстановлении мирной жизни. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения миротворческого контингента осуществляют инженерную разведку и разминирование дорог. Разминирование разбитой техники и удаление ее с дорог общего пользования», - говорится в сообщении.

В Степанакерте восстановлено дорожное движение, подача электричества и водоснабжения в жилые дома и соцобъекты.

Люди, которые были вынуждены оставить свои дома после начала боевых действий, возвращаются обратно. Безопасность мирных жителей обеспечивают патрули российского миротворческого контингента.

Ранее сообщалось, что 14 ноября миротворцы сопроводили через Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, девять автобусов с беженцами, это 250 человек, а на следующий день, 15 ноября, еще 19 автобусов - домой вернулись 475 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.