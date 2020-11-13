Евменов поздравил флотских специалистов РХБЗ с праздником

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов поздравил флотских специалистов радиационной, химической и биологической защиты с профессиональным праздником. Поздравление главкома ВМФ направлено и в адрес начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Евменов оценил вклад специалистов службы РХБ защиты Военно-морского флота в безопасность личного состава кораблей и судов, подводных лодок и береговых объектов ВМФ. Он отметил, что сегодня современные корабли, береговые соединения и воинские части флота имеют на вооружении самые современные средства радиационной, химической и биологической защиты.

В 2020 году целенаправленная работа органов военного управления, начальников служб РХБ защиты флотов и Каспийской флотилии позволила своевременно, на качественном уровне обеспечить подготовку сил к выполнению задач боевой службы, боевого дежурства. В ходе плановой подготовки кораблей, соединений (тактических групп) ВМФ отработано свыше 400 общекорабельных учебных задач по радиационной, химической и бактериологической защите.

В текущем году части и подразделения РХБ защиты ВМФ активно привлекаются к выполнению мероприятий специальной обработки, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территориях военных городков и объектах промышленности. За семь месяцев текущего года подразделениями РХБ защиты выполнена дезинфекция 2 320 военных и 231 гражданских объектов.