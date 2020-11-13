Еще восемь самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах

Еще восемь самолетов Ил-76 с российскими миротворцами на борту вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах. Об этом сообщает Минобороны России.

«Воздушные суда доставят на аэродром в Армению более 10 большегрузных автомобилей повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения, а также более 100 военнослужащих миротворческого подразделения», - говорится в сообщении.

С 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставляют в Армению военнослужащих, а также военную технику - бронетранспортеры, грузовые автомобили и средства материально-технического обеспечения.

Всего в регион перебросят 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворцы будут размещены на линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением перемирия. В Степанакерте развернуто командование этим контингентом.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.