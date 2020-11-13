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Больше века: в России отмечается День войск РХБ защиты

Валентин Гвоздев
Андрей Аркадьев
13:58 13.11.2020
В этот день в 1918 году приказом Реввоенсовета республики была создана химическая служба Красной армии и началось формирование первых подразделений противохимической защиты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня, 13 ноября, свой профессиональный праздник отмечают войска радиационной, химической и биологической защиты. Аббревиатура РХБЗ, значение которой до пандемии и в России знал не каждый, сегодня известна на весь мир. Вся Италия рукоплескала российским военным весной, когда никто, кроме них, на пике первой волны пандемии коронавируса не отважился входить в дома престарелых Ломбардии. Два месяца в режиме нон-стоп специалисты РХБ защиты проводили дезинфекцию социальных объектов Италии и Сербии.

В России эта работа и вовсе не прекращалась. Только за прошедший месяц подразделения РХБЗ 1-й танковой армии обработали свыше 300 тысяч квадратных метров военных и социальных объектов.

Войска РХБЗ - это и высочайший научный потенциал. В сотрудничестве с 33-м Центральным научно-исследовательским испытательным институтом Минобороны создана первая в мире вакцина от коронавируса. Это ведущая организация в области  разработок радиационной, химической и биологической защиты, с уникальной испытательной базой, не имеющей аналогов.

Войска РХБ защиты развиваются как войска двойного назначения, способные решать задачи, как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий аварий и катастроф. Так было в 1986 году в Чернобыле, где, в отличие от большинства добровольцев, специалисты химзащиты шли на осознанную жертву, понимая, что их ждет впереди. Так было в 2016 году на Ямале, когда подразделения РХБЗ остановили вспышку «сибирской язвы».

В июле этого года по поручению президента сводный отряд Минобороны приступил к демонтажу ртутного цеха заброшенного химического предприятия в Усолье-Сибирском. Там активно используется новейшая техника войск РХБЗ. Например, универсальная тепловая машина УТМ-80М, основное предназначение которой - спецобработка крупногабаритной военной техники от химических и радиоактивных веществ.

В Подмосковье готовят специалистов высочайшего класса. 282-й учебный центр - главная кузница кадров РХБ защиты. Обучение здесь проходят все профильные специалисты, служащие в войсках. Причем речь идет о всех видах и родах войск страны.

«Учебный центр готовит специалистов по 15 военно-учетным специальностям, ежегодно выпускает 1 200 военнослужащих - младших специалистов. Личный состав проходит обучение на перспективных и современных образцах вооружения и военной техники войск РХБ защиты», - рассказал начальник 282-го Центра войск РХБЗ Дмитрий Пятойкин.

Техника войск РХБ защиты постоянно совершенствуется и  модернизируется, с учетом изменяющихся задач  и развития технологий. Это и новейшие комплексы аэрозольной дезинфекции, отлично зарекомендовавшие себя в борьбе с коронавирусом.

Подразделения РХБЗ обладают еще и потрясающей огневой мощью. Именно у них на вооружении стоят тяжелые огнеметные системы, после залпа которых на внушительных территориях остается лишь выжженная пустыня. И сейчас опытную эксплуатацию в войсках проходит ТОС-2. Впервые ее представили на Параде Победы, а в сентябре применили во время стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

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