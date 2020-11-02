Военные медики оказывают помощь в борьбе с COVID-19 в трех больницах Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России оказывают помощь в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в трех медицинских учреждениях Кургана и Шадринска.

Для эффективной работы и оказания помощи курганским коллегам в борьбе с COVID-19 сформированы врачебные группы. Военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи ежедневно проводят осмотры пациентов, корректируют и проводят лечение больных, осуществляют консультации и оказывают методическую помощь медицинскому персоналу больниц региона, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Мы обращаем внимание на несколько показателей, среди которых лабораторные анализы крови, наличие и выраженность лихорадки и насыщение крови кислородом. Наша работа заключается в консультации этих пациентов. У нас в группе есть терапевты, кардиологи, реаниматологи и пульмонологи. Каждый взаимодействует по своему направлению», - рассказал представитель сводного медицинского отряда Минобороны России Анатолий Волков.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.