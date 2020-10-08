Появились новые кадры пожаров под Рязанью, снятые с вертолета после ЧП на складе с боеприпасами

«Звезда» публикует новое видео последствий пожара на складе боеприпасов в Рязанской области.

В Минобороны сообщили, что группа офицеров оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС на складе боеприпасов ЗВО в Рязанской области совершила очередной облет района происшествия на вертолетах Ми-8.

Ранее замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков рассказал, что рекогносцировка проводится для уточнения порядка применения сил и средств и принятия решения на выполнение задач по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.