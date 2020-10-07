Армия Краснознаменная общевойсковая армия получила знамя нового образца Роман Захаров Торжественная церемония состоялась в Доме офицеров Белогорского гарнизона в Амурской области и прошла согласно воинскому ритуалу. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко вручил командующему Краснознаменной общевойсковой армии генерал-майору Александру Санчику знамя нового образца. Церемония состоялась в Доме офицеров Белогорского гарнизона в Амурской области и прошла согласно воинскому ритуалу, определенному Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. «Приказом министра обороны нашему объединению было вручено новое боевое знамя, которое поступило взамен исторического боевого знамени 29-го Армейского корпуса. Боевое знамя нового образца будет храниться в штабе объединения под охраной дежурной смены командного пункта. Старое - будет передо для хранения в Центральный музей Министерства обороны РФ. В связи с новым обликом вооруженных сил была произведена замена всех боевых знамен и знамен объединений Вооруженных сил. Сейчас эта очередь дошла и до нашего прославленного объединения. Историческое боевое знамя выполнено на полотнище красного цвета и отличается навершием, в котором были серп и молот. Сейчас в навершии символ Российской Федерации - двуглавый орел», - объяснил после торжественной церемонии начальник отделения службы войск и безопасности военной службы 35-й общевойсковой армии Игорь Бирюков. Накануне торжественного мероприятия в штабе общевойсковой армии ВВО в Белогорске был проведен ритуал крепления полотнища знамени к древку, в котором приняли участие военнослужащие, заслужившие высокими показателями в боевой подготовке и повседневной деятельности право вбить «золотой» гвоздь в древко знамени. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика