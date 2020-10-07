Булгаков заслушал должностных лиц оперативного штаба по ликвидации ЧС под Рязанью

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков заслушал должностных лиц оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов ЗВО в Рязанской области на временном пункте управления, развернутом в одном из населенных пунктов в 4,5 километрах от места происшествия.

Оперативная группа Минобороны России под руководством генерала армии Булгакова на месте приступила к планированию операции по ликвидации ЧС с применением всех назначенных сил и средств, организации межведомственного взаимодействия привлекаемых к практическим действиям органов управления.

Группировка Минобороны России, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

В составе подразделений, принимающих участие в ликвидации чрезвычайной ситуации, робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», БЛА «Орлан-10», инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили и другая специальная техника.