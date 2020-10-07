Комиссия МО РФ под руководством Дмитрия Булгакова вылетела к месту пожара в Рязанской области

Комиссия Минобороны России под руководством заминистра генерала армии Дмитрия Булгакова вылетела в Рязанскую область к месту чрезвычайного происшествия на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа. Об этом сообщили в ведомстве.

«В составе комиссии находятся специалисты Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России и штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Заместитель министра обороны генерал армии Д.Булгаков направлен на место происшествия для руководства оперативным штабом и привлекаемыми силами и средствами по скорейшей ликвидации чрезвычайной ситуации», - сказано в сообщении.

В тушении пожара задействовано 11 единиц специальной военной техники Минобороны России, в том числе 2 пожарных танка, 2 специальных бронированных пожарных автомобиля и 5 пожарных машин, а также около 150 военнослужащих.

На один из аэродромов в Рязанской области перебазируются 4 самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, а также 3 вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.