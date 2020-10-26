Евкуров поздравил ветерана Войны с 96-летием и вручил ему награду «За заслуги перед Отечеством»

Указом президента Российской Федерации орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден участник Великой Отечественной войны, бывший начальник разведки Воздушно-десантных войск гвардии полковник Алексей Васильевич Кукушкин.

Награду за активную общественную деятельность и патриотическому воспитанию молодежи ветерану вручили заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и советник министра обороны генерал-полковник Александр Ленцов.

Награждение прошло дома у ветерана. Приезд таких гостей растрогал награждаемого. Кукушкин подчеркнул, что глубоко благодарен президенту и министру обороны за оказанную честь.

«Я считаю, что это заслуга не только моя, а всех нас, ветеранов ВДВ. Признан наш самоотверженный труд по созданию Воздушно-десантных войск, по руководству их боевыми действиями, по развитию ВДВ. И за это искреннее вам спасибо», - сказал ветеран.

Он также отметил, что в настоящий момент российские войска изменились и стали высокотехнологичными и современными.

В свою очередь, заместитель министра обороны России поздравил ветерана с 96-летием и пожелал ему долгих лет жизни и крепкого здоровья.