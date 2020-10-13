Удар «Гранита»: атомная подлодка «Орел» провела ракетные стрельбы в Баренцевом море

Экипаж атомного подводного крейсера «Орел» провел ракетные стрельбы в Баренцевом море. Противокорабельная крылатая ракета «Гранит» была выпущена по надводной цели в полигонах боевой подготовки.

Стрельба была проведена из подводного положения. В качестве цели выступила мишенная позиция, имитирующая надводный корабль условного противника в 120 километрах от точки пуска.

Для обеспечения безопасности район проведения стрельб заранее закрыли как для гражданского судоходства, так и для полетов авиации. Закрытие территории обеспечили корабли Кольской флотилии.

После успешного запуска ракеты мишень была осмотрена экипажем противолодочного самолёта Ил-38. По оценке командования, экипаж атомного подводного крейсера «Орел» успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку.