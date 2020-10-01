Председатель ДОСААФ России поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 1 октября.

Колмаков отметил, что ратная история Сухопутных войск, которые в этом году отмечают 470-летие со дня своего основания, «наполнена примерами истинного мужества и героизма, чести, доблести и преданности Родине».

«На протяжении всей своей истории Сухопутные войска играли основную роль в обеспечении обороноспособности нашей страны. И сегодня это грозная сила, способная дать достойный отпор любому противнику. Личный состав Сухопутных войск – это профессионалы своего дела, умело владеющие новейшим вооружением и техникой. Они постоянно совершенствуют боевую выучку, эффективно решают сложные и ответственные задачи по защите национальных интересов государства, бережно хранят славные боевые традиции своих предшественников, верность воинскому долгу и присяге», - подчеркнул председатель ДОСААФ России.

Колмаков выразил особую признательность ветеранам Сухопутных войск, «чьи опыт и знания востребованы сегодня и помогают готовить специалистов высокого уровня для Вооруженных Сил Российской Федерации».

Также председатель ДОСААФ России пожелал крепкого здоровья, счастья, успехов в службе и новых достижений на благо России.