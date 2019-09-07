Стрельба из танка Т-90А на дальность до восьми километров: кадры учений

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа на полигоне Прудбой провели стрельбы на большие дальности из пушки танка Т-90А штатными выстрелами по появляющимся и движущимся целям в рамках двустороннего ротного тактического учения в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Одной из целей занятия была стрельба на большие дальности до восьми тысяч метров. Сложность заключается в выполнении стрельб с закрытой огневой позиции по ненаблюдаемой цели. Обычно стрельба из танка ведется прямой или полупрямой наводкой, когда наводчик и командир танка могут наблюдать цель», - отметили в пресс-службе.

Стрельба велась по целям, имитирующим танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет.

На начальном этапе подготовки с экипажами танков был проведен цикл теоретических занятий и тренировок в современных учебных классах с экипажными динамическими тренажерами танков.

«Данный способ стрельбы позволяет применять танковые подразделения в составе разведывательно-огневых комплексах», - добавили в ЮВО.

В тактическом учении было задействовано около 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники соединения.