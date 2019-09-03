Полторы тысячи военных отрепетировали на Дворцовой площади смотр строя и песни

В Санкт-Петербурге состоялась генеральная репетиция строевой песни ко Дню российской гвардии. В ней приняли участие военнослужащие, курсанты военных учебных заведений, кадеты, суворовцы и нахимовцы, в общей сложности более 1,5 тысяч человек.

День российской гвардии отметят на Дворцовой площади 4 сентября. С утра до вечера там будет работать площадка с вооружением и военной техникой. Гости праздника смогут увидеть ЗРК С-400 «Триумф», ЗРПК «Панцирь», бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», РСЗО «Град», артиллерийское орудие «Нона», 100-миллиметровые противотанковые пушки «Рапира», бронетранспортеры БТР-82 и другое.

В ходе праздничных мероприятий запланировано выступление Ансамбля песни и пляски Западного военного округа. Также состоится вручение грамот и наград военнослужащим и выпускникам военных вузов.