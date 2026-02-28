Экипаж Ми-28НМ поразил украинский опорный пункт в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило об успешном поражении опорного пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ.

Летчики наносили удар по заранее разведанным целям. Отмечено, что они применили неуправляемые авиационные ракеты. Помимо укреплений опорного пункта, удалось поразить и личный состав ВСУ. Также в российском оборонном ведомстве уточнили, что боевой вылет осуществлялся в интересах группировки войск «Восток».

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики отстрелили тепловые ловушки, усложняющие потенциальные попытки вражеских зенитчиков поразить вертолет. После этого летчики благополучно вернулись на площадку вылета.

Ранее в Минобороне поделились кадрами работы вертолетов Ка-52М. Экипажи боевой авиации сорвали ротацию украинских боевиков, уничтожив технику и личный состав.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.