Экипаж Ми-28НМ поразил украинский опорный пункт в зоне спецоперации

Авиационный удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».
28-02-2026 07:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об успешном поражении опорного пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ. 

Летчики наносили удар по заранее разведанным целям. Отмечено, что они применили неуправляемые авиационные ракеты. Помимо укреплений опорного пункта, удалось поразить и личный состав ВСУ. Также в российском оборонном ведомстве уточнили, что боевой вылет осуществлялся в интересах группировки войск «Восток».

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики отстрелили тепловые ловушки, усложняющие потенциальные попытки вражеских зенитчиков поразить вертолет. После этого летчики благополучно вернулись на площадку вылета. 

Ранее в Минобороне поделились кадрами работы вертолетов Ка-52М. Экипажи боевой авиации сорвали ротацию украинских боевиков, уничтожив технику и личный состав.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #вертолеты #Минобороны России #Минобороны РФ #Ми-28НМ #Министерство обороны РФ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка. 500-й выпуск
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
Оружие Египта
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Военные инженеры Будды
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
ФСВТС России
Морская пехота. 320 лет во славу России
