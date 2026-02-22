МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ освободили Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области

Населенные пункты были взяты под контроль военнослужащими группировки войск «Север» и «Восток» соответственно.
28-02-2026 12:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия освободила Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что населенный пункт Нескучное взяли под контроль бойцы группировки войск «Север» в результате решительных действий. Военнослужащие группировки войск  «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника в Запорожской области и овладели населенным пунктом Горькое.

В сообщении также говорится, что средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и 315 беспилотника самолетного типа.

Ранее в Минобороны РФ показали, как «Гиацинт-Б» разнес сеть опорников ВСУ в Запорожской области. Координаты целей артиллеристам передали разведчики, работавшие с беспилотниками.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #освобождение #Нескучное #Горькое
