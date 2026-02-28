МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Миномет-кочевник разнес огневую точку ВСУ на Добропольском направлении

Военнослужащие группировки войск «Центр» используют подобные средства поражения в тех случаях, когда беспилотники бесполезны.
Игорь Лапик 28-02-2026 23:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет «кочующего» миномета уничтожил огневую точку ВСУ, замаскированную в лесополосе на Добропольском направлении. Это позволило штурмовикам продолжать продвигаться в глубину обороны противника и наступать широким фронтом в сторону одноименного населенного пункта.

«Кочующий» миномет 177-го полка морской пехоты группировки «Центр» бьет на расстояние до пяти километров. Артиллеристы расчищают путь нашей пехоте. Дроны-разведчики фиксируют попадания.  Одна за другой летят мины калибром 82 миллиметра. Мина с виду маленькая, но разлет осколков большой - 150 метров.

«Перекрытые щели, но они не спасают восемьдесят второго (калибра - Прим. ред.). То есть, соответственно, 8-10 прилетов в одно и то же место взламывают любое укрытие», - рассказал командир минометной батареи Вадим Борисов.

Мобильная группа передвигается на новом отечественном сверхпроходимом автомобиле «Улан». Вычислить кочующий миномет очень сложно даже для опытного противника. Но если в небе появляется угроза, расчет всегда начеку.

Кочующий миномет вызывают для решения специфических боевых задач. FPV-дроны иногда не могут подлететь к цели из-за вражеского РЭБ. У БПЛА на оптоволокне бывает высокий риск оборвать нить. Поэтому для взлома огневых точек и применяется старый проверенный способ. Приехали, нанесли точный удар, и быстро скрылись.

На Добропольском направлении российская армия наступает широким фронтом по линии: Новоподгородное - Сергеевка - Гришино - Белицкое - Новый Донбасс - Кучеров Яр - Торецкое. Есть хорошее пространство для маневра. И поэтому вариантов развития ситуации на подступах к Допрополью много. Несмотря на контратаки противника, идет движение вперед. Взятие этого крупного города позволит прямиком пойти с юго-запада на Краматорск и Славянск. На пути к ним только небольшие села.

#армия #ВС РФ #миномет #кочующий расчет #добропольское направление
