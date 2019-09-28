Более полутысячи выстрелов подряд: опубликовано видео экстремальных испытаний автомата Калашникова

Концерн «Калашников» обнародовал видеозапись «экстремального теста» автомата АК-74М. Целью испытания стала проверка оружия на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.

В ходе испытания были использованы 26 магазинов емкостью 30 патронов, при этом тестируемое оружие было произведено в 2014 году и уже имело некоторую степень износа. Специалист концерна производил непрерывную стрельбу очередями, меняя один магазин за другим, до полного отказа оружия.

После 587 выстрелов у АК-74М разорвало ствол в районе передней оковки цевья, а на самом цевье появилось пламя. Когда автомат остыл, на нем были обнаружены следы побежалости (поверхностной окисной пленки - прим. ред.), цевье и накладка газовой трубки оружия, выполненные из полиамида, расплавились, ствол искривился, а в его патроннике застряла прикипевшая гильза.

В то же время, возвратный и ударно-спусковой механизмы АК-74М, а также затвор с затворной рамой остались целыми.

Как отметили в концерне, по требованиям Минобороны РФ автомат должен выдерживать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Данный темп стрельбы не является нормой для оружия и приводит к его разрушению. Благодаря эксперименту удалось выяснить, что АК-74М не просто отвечает требованиям ведомства, но и превосходит их.