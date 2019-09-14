«Звезда» и групповая «бочка»: «Стрижи» показали эффектное шоу в Челябинске

Сегодня, 14 сентября, в рамках празднования Дня города в Челябинске было организовано авиашоу с участием семи пилотов на самолетах из группы «Стрижи». Наблюдать за элементами высшего пилотажа на аэродром Шагол приехали тысячи местных жителей.

В Сети были опубликованы кадры с торжества. Зрители наблюдали несколько фигур, выполненные «Стрижами», среди них – «звезда» и групповая «бочка».

В сторону аэродрома даже образовалась пробка из желающих посетить авиашоу. Кадры мероприятия были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».