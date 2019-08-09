Самолеты Су-57 впервые задействуют в розыгрыше эпизодов в «Авиадартс»

В розыгрыше тактического эпизода «Авиамикс», демонстрирующего элементы конкурсной программы в рамках конкурса «Авиадартс», впервые будут задействованы самолеты пятого поколения Су-57.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, самолеты обеспечат истребительное прикрытие действий ударной авиации.

В эпизоде поучаствуют истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и другие типы авиатехники, которая стоит на вооружении ВКС России. Всего в «Авиамиксе» задействуют более 50 экипажей оперативно-тактической, армейской, дальней и военно-транспортной авиации, в том числе пилотажные группы «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты».

Участниками «Авиадартса» стали команды из Китая, Казахстана, Белоруссии и России – всего 43 авиационных экипажа.