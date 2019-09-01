Шойгу поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил руководителей, преподавателей, сотрудников, слушателей и курсантов военно-учебных заведений, воспитанников и воспитанниц кадетских и суворовских военных училищ, кадетских корпусов и Нахимовского военно-морского училища, а также ветеранов и школьников с Днем знаний.

«Поздравляю всех с Днем знаний и началом учебного года! От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в учебе, службе и труде на благо Отечества!», – сказал Сергей Шойгу.

В поздравлении министр отметил, что в этом году более, чем для 70 тысяч слушателей и курсантов, воспитанников и воспитанниц образовательных организаций Минобороны РФ начинается новый учебный год.

Шойгу уточнил, что первых учащихся примут Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны в Санкт-Петербурге.

«Сегодня в учебных заведениях военного ведомства созданы все условия для качественного освоения образовательных программ. Имеется современная учебно-материальная база, работают опытные преподаватели и наставники, реализуются передовые методики обучения», - говорится в поздравлении министра обороны.

Как подчеркнул Шойгу, созданные Министерством обороны условия позволяют готовить грамотных специалистов, обладающих разносторонними знаниями и умениями, способных мыслить нестандартно и предлагать смелые, инновационные идеи, направленные на дальнейшее развитие Вооруженных Сил и укрепление оборонного потенциала страны.