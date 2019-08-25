В Москве прогремел салют в честь освобождения Кишинева

В Москве на Поклонной горе в субботу, 24 августа, прогремел праздничный салют в честь освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.

В небо было выпущено две с половиной тысячи фейерверков. Салют сопровождался залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский салют произвели военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Владимира Михалкина.

В канун 75-летия Великой Победы в Москве приняли решение отмечать праздничным салютом дни, когда Советская армия освобождала от фашистов европейские города. Всего будет произведено 17 фейерверков.

Первые залпы прогремели 10 апреля в честь освобождения Одессы, 10 мая - в честь освобождения Севастополя. Затем были салюты в честь Минска, Вильнюса, Бреста и Каунаса.

Праздничный салют также прогремит в честь освобождения Бухареста - 31 августа, Таллина - 22 сентября, Риги - 13 октября и Белграда - 20 октября.

В 2020 году салюты будут запущены в честь освобождения Варшавы - 17 января, Будапешта - 13 февраля, Братиславы - 4 апреля, Вены - 13 апреля, Берлина - 2 мая и Праги - 9 мая.