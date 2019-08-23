Отразили нападение и ликвидировали противника: кадры учений военной полиции под Оренбургом
Военная полиция ЦВО «устранили» противника, который пытался прорваться в населенный пункт в ходе учений на полигоне Донгуз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Военная полиция Центрального военного округа провела учения под Оренбургом.
На полигоне Донгуз полицейские отразили отразила нападение условного противника на населенный пункт. Военнослужащим помогали группы усиления на бронемашинах БТР-80, которые заблокировали «противника» и ликвидировали его.
Так военная полиция выполнила развертывание полевого блок поста и обеспечение особого режима въезда и выезда с территории, где действует «военное положение».
Кроме того, были отработаны действия по уничтожению беспилотников и пройдена штурмовая полоса, рассказали в пресс-службе ЦВО.