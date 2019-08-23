Отразили нападение и ликвидировали противника: кадры учений военной полиции под Оренбургом

Военная полиция Центрального военного округа провела учения под Оренбургом.

На полигоне Донгуз полицейские отразили отразила нападение условного противника на населенный пункт. Военнослужащим помогали группы усиления на бронемашинах БТР-80, которые заблокировали «противника» и ликвидировали его.

Так военная полиция выполнила развертывание полевого блок поста и обеспечение особого режима въезда и выезда с территории, где действует «военное положение».

Кроме того, были отработаны действия по уничтожению беспилотников и пройдена штурмовая полоса, рассказали в пресс-службе ЦВО.