Мир и война с терроризмом: на сайте Минобороны открылся специальный раздел «Миссия в Сирии»
Российское военное ведомство будет оперативно публиковать доступную информацию о деятельности наших военных в Сирии.
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Минобороны РФ будет публиковать самую оперативную информацию о деятельности российских военнослужащих в Сирии.
Инфографика о нарушениях режима прекращения огня боевиками, действующими в Идлибской зоне деэскалации, кадры боевой работы российских ВКС по террористам в Арабской республике, а также доказательства преступлений международных террористических группировок на территории Сирии будет теперь публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ведомства.