«Все основано на практике вооруженных конфликтов»: Евкуров рассказал о конкурсах АрМИ

То, что в АрМИ принимают участие разные государства, и то, что ряд конкурсов соревнования вынесен за пределы России, закрепляет за Играми статус международных. Такое заявление сделал заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Замминистра также сообщил, что он рад за белорусских военнослужащих, показавших хороший результат на АрМИ-2019, и пожелал российским бойцам провести работу над ошибками перед следующими соревнованиями.

«Мне приятно, что белорусская команда выиграла ряд номинаций, ну а нашим ребятам остается сделать выводы, провести работу над ошибками и в следующем году выступить лучше», - сказал Евкуров на Брестском полигоне.

Говоря о конкурсах Армейских международных игр, генерал-лейтенант заявил: то, что делают участники мероприятия на 100% соответствует реальным боевым условиям.

«Все элементы взяты из жизни. Все это основано на опыте, на практике из крупных вооруженных конфликтов, локальных войн - все это взято оттуда. И 100% обстановки, которая накладывается на любой конкурс, взято именно из жизни», - добавил замминистра.

Юнус-Бек Евкуров также побывал в Брестской крепости. На мемориальных плитах с именами ее защитников бывший президент Ингушетии нашел несколько фамилий своих земляков. Теперь генерал-лейтенант намерен еще раз посетить крепость, чтобы лучше изучить подвиг ее защитников.