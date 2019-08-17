Шойгу назвал АрМИ площадкой для соревнований конструкторских бюро и технологий

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о роли Международных армейских игр как площадки для соревнований не только военнослужащих из разных стран, но и конструкторских бюро и технологий.

«Здесь же отрабатываются топливо, масла, боеприпасы, приборы наведения, связь, двигатели, ходовая часть, огромный объем. На каждом состязании что-то выявляется», - заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».

Министр обороны России также отметил, что в будущем армейские игры ждут многие улучшения и дополнения, в числе которых вполне могут оказаться соревнования по ночным стрельбам. Шойгу подчеркнул, что все без исключения участники ждут дальнейшего развития АрМИ, так как Игры являются возможностью показать свою технику и понаблюдать за коллегами из других стран.

Ранее Сергей Шойгу объяснил роль России как страны-хозяйки АрМИ. Министр отметил, что для учебных задач армии была необходима высокая пригодность полигонов, причем они должны были служить основной цели - подготовке бойца. Шойгу подчеркнул, что армия напрямую заинтересована в увеличении количества числа современных полигонов. Армейские игры помогают решать эти задачи.