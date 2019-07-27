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«Семь футов под килем»: командующий ЧФ поздравил с Днем ВМФ моряков, участвующих в дальних походах

Алексей Баранов
10:28 27.07.2019
Корабли, подводные лодки и суда обеспечения Черноморского флота встречают День ВМФ в Индийском океане и Средиземном море.
«Семь футов под килем»: командующий ЧФ поздравил с Днем ВМФ моряков, участвующих в дальних походах
© Фото: Минобороны РФ

Командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов отдельно поздравил экипажи кораблей и судов, подводных лодок, выполняющих задачи в Индийском океане и Средиземном море. Он отметил, что регулярные выходы в дальние походы стали нормой для кораблей Черноморского флота.

«Семь футов под килем всем, кто встречает День ВМФ вдали от родных берегов», - цитирует ТАСС поздравление вице-адмирала.

За последние годы Черноморский флот кардинально изменился. Сегодня Черноморский флот выполняет задачи с качественно новой составляющей соединений военно-морских сил, продолжает принимать и осваивать новые корабли и современные образцы боевой техники.

Это стало возможным благодаря возвращению Крыма и Севастополя и возросшему вниманию государства к развитию и модернизации флота, заявил Осипов.

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