Парад кораблей Каспийской флотилии: кадры генеральной репетиции ко Дню ВМФ в Астрахани

Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Астрахани.

Более двух тысяч военнослужащих и около 30 военных кораблей задействовали в мероприятии.

Среди них, например, ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», «Ступенец», малое артиллерийское судно «Астраханец».

Помимо демонстрации кораблей зрителям покажут еще десяток номеров – от операции по «спасению» аварийного судна до морского боя с противником.

Перед гостями выступят оркестр Астраханского гарнизона, творческие коллективы и юнармейцы. Завершит мероприятие, которое состоится уже завтра, 28 июля, праздничный салют.