Парад кораблей Каспийской флотилии: кадры генеральной репетиции ко Дню ВМФ в Астрахани
Зрителей ждут показательные выступления и демонстрация современных образцов вооружения и техники.
© Видео: ТРК "Звезда"
Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Астрахани.
Более двух тысяч военнослужащих и около 30 военных кораблей задействовали в мероприятии.
Среди них, например, ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», «Ступенец», малое артиллерийское судно «Астраханец».
Помимо демонстрации кораблей зрителям покажут еще десяток номеров – от операции по «спасению» аварийного судна до морского боя с противником.
Перед гостями выступят оркестр Астраханского гарнизона, творческие коллективы и юнармейцы. Завершит мероприятие, которое состоится уже завтра, 28 июля, праздничный салют.